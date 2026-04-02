Congrès SFPEADA 2026 Quai Infernet Port de Nice Nice

Nice

Congrès SFPEADA 2026

Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03

fin : 2026-06-05

Date(s) :

2026-06-03

La prochaine édition du congrès de la SFPEADA se tiendra à Nice les 4 et 5 Juin 2026, avec une journée de précongrès le 3 Juin.



Le thème sera celui de la pédopsychiatrie et les traumatismes de l’enfant et de l’adolescent

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Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : SFPEADA 2026 Congress

The next edition of the SFPEADA conference will be held in Nice on 4 and 5 June 2026, with a pre-conference day on 3 June.



The theme will be child psychiatry and trauma.

L’événement Congrès SFPEADA 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur