Congrès SFPEADA 2026 Quai Infernet Port de Nice Nice
Congrès SFPEADA 2026 Quai Infernet Port de Nice Nice mercredi 3 juin 2026.
Nice
Congrès SFPEADA 2026
Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-03
La prochaine édition du congrès de la SFPEADA se tiendra à Nice les 4 et 5 Juin 2026, avec une journée de précongrès le 3 Juin.
Le thème sera celui de la pédopsychiatrie et les traumatismes de l’enfant et de l’adolescent
.
Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : SFPEADA 2026 Congress
The next edition of the SFPEADA conference will be held in Nice on 4 and 5 June 2026, with a pre-conference day on 3 June.
The theme will be child psychiatry and trauma.
L’événement Congrès SFPEADA 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-17 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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