Journée Sécurité à vélo, Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse, Nice

Journée Sécurité à vélo 18 – 23 mai Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-18T16:00:00+02:00 – 2026-05-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse 12 rue de Suisse Nice Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un semaine dédiée à la sécurité à vélo à la Maison du vélo de Nice !