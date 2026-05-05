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Journée Sécurité à vélo, Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse, Nice

Journée Sécurité à vélo, Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse, Nice

Journée Sécurité à vélo, Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse, Nice lundi 18 mai 2026.

Lieu : Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse

Adresse : 12 rue de Suisse Nice

Ville : 06000 Nice

Département : Alpes-Maritimes

Début : lundi 18 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Journée Sécurité à vélo 18 – 23 mai Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-18T16:00:00+02:00 – 2026-05-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:00:00+02:00 – 2026-05-23T19:00:00+02:00

Maison du Vélo Nice 12 rue de suisse 12 rue de Suisse Nice Nice 06000 Quartier Jean-Médecin Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Un semaine dédiée à la sécurité à vélo à la Maison du vélo de Nice !

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