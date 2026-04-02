STEP Project Global Consortium Family Business Summit 2026 IPAG Business School Nice
STEP Project Global Consortium Family Business Summit 2026 IPAG Business School Nice mardi 26 mai 2026.
Nice
STEP Project Global Consortium Family Business Summit 2026
IPAG Business School 4 Boulevard Carabacel Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-26
Le sommet réunira les meilleurs experts du monde universitaire, des familles d’entrepreneurs et des consultants en entreprises familiales afin qu’ils puissent échanger, partager des idées et découvrir de nouvelles stratégies pour atteindre leurs objectifs
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IPAG Business School 4 Boulevard Carabacel Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : STEP Project Global Consortium Family Business Summit 2026
The Summit is convening the best minds in academia, business families and family business consultants to connect, share ideas and learn new strategies for achieving their mutual goals.
L’événement STEP Project Global Consortium Family Business Summit 2026 Nice a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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