Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT, Nice – Stade Allianz Riviera, Nice

Votre guide MementoCSE 2025-2026 OFFERT Jeudi 21 mai, 09h00 Nice – Stade Allianz Riviera Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-21T09:00:00+02:00 – 2026-05-21T17:00:00+02:00

Nice – Stade Allianz Riviera Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice Nice 06205 Saint-Isidore Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Nous vous offrons* un exemplaire du MémentoCSE 2025-2026, le guide pratique CSE -DS/RS – COS/CAS. Valeur 39 € *dans la limite des stocks disponibles

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