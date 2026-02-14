Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert !, Nice – Stade Allianz Riviera, Nice

Nouveaux clients : votre Rosé Bon Vivant offert ! Jeudi 21 mai, 09h00 Nice – Stade Allianz Riviera Alpes-Maritimes

Votre première commande groupée ViniPro récompensée !

Le vin est avant tout une histoire de partage. C’est pourquoi, pour toute ouverture d’une commande groupée effectuée durant l’événement, nous avons le plaisir de vous offrir une bouteille de Bon Vivant Rosé.

Offre exclusivement réservée aux nouveaux clients, dans la limite des stocks disponibles.

Nice – Stade Allianz Riviera Boulevard des Jardiniers, 06200 Nice Nice 06205 Saint-Isidore Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

