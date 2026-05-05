IADates – Révolution IA : environnement, géopolitique et perspectives, Palais des Rois sardes, Nice

IADates – Révolution IA : environnement, géopolitique et perspectives Mardi 19 mai, 18h30 Palais des Rois sardes Alpes-Maritimes

Entrée sur inscription gratuite requise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-19T18:30:00+02:00 – 2026-05-19T21:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour une soirée de réflexion et de débat, en présence de Gilles Babinet, conférencier, entrepreneur & CEO Laitao.

Programme

17:45 – Ouverture des portes

18:30 – Mot de bienvenue

18:35 – Introduction (Charles Ange Ginésy, Président du Département des Alpes-Maritimes, Président de La Maison de l’IA, Président du SICTIAM)

18:45 – « Révolution IA : environnement, géopolitique et perspectives » (Gilles Babinet, conférencier, entrepreneur & CEO Laitao)

19:10 – Temps d’échange entre Benjamin Ducongé, directeur des programmes Radio Monaco, et l’intervenant (format interview)

19:30 – Questions/Réponses

19:45 – Mot de conclusion (Marco Landi, Président du comité d’experts du Smart Deal, Président de l’Institut EuropIA)

20:00 – Cocktail

Si la pression que l’IA fait peser sur l’environnement est bien connue et documentée, on parle moins de ce qu’elle peut faire de positif !

Or, les travaux académiques et les premiers cas mis à l’échelle montrent que dans les chaînes logistiques, les unités industrielles, la production d’énergie, l’agriculture… Dans ces cas, l’IA peut avoir des inductions parfois très significatives sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre et sur la préservation de la biodiversité.

Intervenant

Gilles Babinet, entrepreneur autodidacte, est président de la mission Café IA, Digital Champion France auprès de la Commission européenne et membre du Comité IA. Il a occupé la fonction de co-président du Conseil national du numérique de 2021 à 2025. Enseignant à HEC et auteur de plusieurs ouvrages, il a publié en mars 2024 Green AI – L’intelligence artificielle au service du climat. Il accompagne également les organisations dans leurs projets de transformation numérique.

Palais des Rois sardes place pierre gautier Nice Vieux Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ia-dates-revolution-ia-environnement-geopolitique-et-perspectives »}]

Pour lancer La Semaine de l’IA pour Tous dans le 06, la 1ère conférence IADates 2026 se tiendra le 19 mai à Nice, sur le thème «Révolution IA : environnement, géopolitique et perspectives». révolution environnement

(c) La Maison de l’IA