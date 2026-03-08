Congrès National du CJD 2026 Quai Infernet Port de Nice Nice
Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice Alpes-Maritimes
Début : Jeudi 2026-05-28
fin : 2026-05-29
2026-05-28
Ce congrès a lieu tous les deux ans,. Les jeunes dirigeants de France y échangent des idées, explorent des solutions innovantes et tissent des liens forts pour l’avenir.
Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur
English : Congrès National du CJD 2026
The congress is a unique gathering held every two years, where France’s young leaders exchange ideas, explore innovative solutions and forge strong links for the future.
