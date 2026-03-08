Congrès National du CJD 2026 Quai Infernet Port de Nice Nice

Congrès National du CJD 2026

Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice Alpes-Maritimes

Début : Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-05-29

2026-05-28

Ce congrès a lieu tous les deux ans,. Les jeunes dirigeants de France y échangent des idées, explorent des solutions innovantes et tissent des liens forts pour l’avenir.

Quai Infernet Port de Nice Centre des Congrès OcéaNice Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

English : Congrès National du CJD 2026

The congress is a unique gathering held every two years, where France’s young leaders exchange ideas, explore innovative solutions and forge strong links for the future.

