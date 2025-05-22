Nice

Marché Artisanal Nocturne

Cours Saleya Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-17 18:00:00

fin : 2026-09-15 00:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Pour les oiseaux de nuit ou pour les couche-tard, le marché artisanal nocturne est le coin idéal pour une balade artistique mais également pour dénicher de nombreux objets rares.

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Cours Saleya Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 97 13 39 00 florence.vigier@ville-nice.fr

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English : Marché Artisanal Nocturne

For night-owls the evening craft market is the ideal corner for a creative walk, as well as to unearth many rare objects.

L’événement Marché Artisanal Nocturne Nice a été mis à jour le 2025-05-22 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur