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NOELLE PERNA – MADO FAIT SON CABARET STOCKFISH-MAISON DE L’ETUDIANT NICE Nice

NOELLE PERNA – MADO FAIT SON CABARET STOCKFISH-MAISON DE L’ETUDIANT NICE Nice

NOELLE PERNA – MADO FAIT SON CABARET STOCKFISH-MAISON DE L’ETUDIANT NICE Nice jeudi 28 mai 2026.

Lieu : STOCKFISH-MAISON DE L'ETUDIANT NICE

Adresse : 5 AVENUE FRANÇOIS MITTERAND

Ville : 06300 Nice

Département : 06

Début : 2026-05-28

Fin : 2026-05-28

Heure de début : 20:00

NOELLE PERNA – MADO FAIT SON CABARET Début : 2026-05-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

STOCKFISH-MAISON DE L’ETUDIANT NICE 5 AVENUE FRANÇOIS MITTERAND 06300 Nice 06

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