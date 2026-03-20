2026 AMA Global Conference Campus Saint-Jean d’Angely Nice

2026 AMA Global Conference

Campus Saint-Jean d’Angely 5 rue du 22e B.C.A Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-27

Ce Consortium est une excellente occasion pour les doctorants spécialisés dans le marketing international et interculturel d’affiner leurs idées de recherche et de mieux comprendre les défis qui se posent dans ce domaine.

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Campus Saint-Jean d’Angely 5 rue du 22e B.C.A Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : 2026 AMA Global Conference

This Consortium is a great opportunity for Ph.D. students focusing on international and cross-cultural marketing to fine-tune their research ideas and get a better grasp of the challenges in this field.

L’événement 2026 AMA Global Conference Nice a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur