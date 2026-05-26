Congrès Speada 2026 Université Nice Côte d’Azur Nice
Congrès Speada 2026 Université Nice Côte d’Azur Nice jeudi 4 juin 2026.
Nice
Congrès Speada 2026
Université Nice Côte d’Azur Campus Trotabas Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-05
Date(s) :
2026-06-04
Le thème de cette édition La pédopsychiatrie et les traumatismes, sera abordé durant deux jours à travers des interventions d’experts de tous bords.
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Université Nice Côte d’Azur Campus Trotabas Nice 06000 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : Congrès Speada 2026
The theme of this year’s event, Child Psychiatry and Trauma, will be addressed over two days, with contributions from experts from all fields.
L’événement Congrès Speada 2026 Nice a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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