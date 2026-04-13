Atelier de rempotage de plantes aromatiques, Jardin botanique, Nice

Atelier de rempotage de plantes aromatiques Vendredi 5 juin, 09h00, 10h00, 13h00, 14h00 Jardin botanique Alpes-Maritimes

limité à 4 classes dans la journée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T10:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T14:00:00+02:00 – 2026-06-05T15:00:00+02:00

Atelier de rempotage de plantes aromatiques et initiation au jardinage pour les scolaires

Jardin botanique 78 Corniche Fleurie, 06000 Nice, France Nice 06000 Caucade Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492294180 https://www.nice.fr/fr/parcs-et-jardins/le-jardin-botanique [{« type »: « email », « value »: « jardin.botanique@ville-nice.fr »}] Dominant la baie de Nice, le jardin est créé en 1983 sur un terrain pentu de 3,5 ha, près de l’embouchure du Var. Il présente la reconstitution des écosystèmes de zones géographiques méditerranéennes où s’épanouit la flore des cinq continents ; un voyage qui conduit notamment de la Grèce à la Macronésie, de l’Australie à la Californie ou au Mexique et à l’Afrique. Cette grande diversité botanique est enrichie par des collections systématiques, dont celles des agaves et des sauges agréées au titre des collections nationales par le Conservatoire des collections végétales spécialisées. Dans une approche ethnobotanique, les plantes utiles à l’homme, aux propriétés médicinales, vénéneuses, aromatiques, culinaires… sont également réunies, non loin de la cascade et des tonnelles ombragées de grimpantes. En voiture : Autoroute A8 sortie 51. Parking. Bus : lignes 8/65/73.

Atelier de rempotage de plantes aromatiques et initiation au jardinage pour les scolaires

©VilledeNice