SSCONFERENCE 3rd international Conference on Social Sciences Hôtel Beau Rivage Nice
SSCONFERENCE 3rd international Conference on Social Sciences Hôtel Beau Rivage Nice vendredi 5 juin 2026.
Nice
SSCONFERENCE 3rd international Conference on Social Sciences
Hôtel Beau Rivage 24 rue Saint François de Paule Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
La Conférence offrira un espace permettant d’attirer et de réunir des universitaires, des chercheurs et des praticiens du monde entier afin d’explorer de nouvelles idées, approches et défis dans le domaine des sciences sociales et humaines.
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Hôtel Beau Rivage 24 rue Saint François de Paule Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : SSCONFERENCE 3rd international Conference on Social Sciences
The 3rd International Conference on Social Sciences (SSCONFERENCE 2026) will take place from 05-07 June 2026 in Nice, France. It creates a space to attract and gather scholars, researchers, and practitioners from around the world to explore new ideas, approaches, and challenges in social sciences and humanities.
L’événement SSCONFERENCE 3rd international Conference on Social Sciences Nice a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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