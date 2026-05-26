3rd World Conference on Education Hôtel Beau Rivage Nice

Nice

3rd World Conference on Education

Hôtel Beau Rivage 24 rue Saint-François de Paule Nice Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Rejoignez vos collègues enseignants, chercheurs et passionnés d’éducation du monde entier à l’occasion de la 3e Conférence mondiale sur l’éducation,

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Hôtel Beau Rivage 24 rue Saint-François de Paule Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : 3rd World Conference on Education

Join fellow educators, researchers, and education enthusiasts from around the world at the 3rd World Conference on Education,

L’événement 3rd World Conference on Education Nice a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur