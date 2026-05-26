3rd World Conference on Education Hôtel Beau Rivage Nice
3rd World Conference on Education Hôtel Beau Rivage Nice vendredi 5 juin 2026.
Nice
3rd World Conference on Education
Hôtel Beau Rivage 24 rue Saint-François de Paule Nice Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Rejoignez vos collègues enseignants, chercheurs et passionnés d’éducation du monde entier à l’occasion de la 3e Conférence mondiale sur l’éducation,
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Hôtel Beau Rivage 24 rue Saint-François de Paule Nice 06300 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English : 3rd World Conference on Education
Join fellow educators, researchers, and education enthusiasts from around the world at the 3rd World Conference on Education,
L’événement 3rd World Conference on Education Nice a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur
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