Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mai à Vélo 2026, ASCEE 39, Lons-le-Saunier

Mai à Vélo 2026, ASCEE 39, Lons-le-Saunier

Mai à Vélo 2026, ASCEE 39, Lons-le-Saunier vendredi 1 mai 2026.

Lieu : ASCEE 39

Adresse : 4 Rue du Curé Marion, 39000 Lons-le-Saunier

Ville : 39000 Lons-le-Saunier

Département : Jura

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai ASCEE 39 Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

ASCEE 39 4 Rue du Curé Marion, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=209651

À voir aussi à Lons-le-Saunier (Jura)