Mai à Vélo 2026, BDR Thermea, Mertzwiller
Mai à Vélo 2026, BDR Thermea, Mertzwiller vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai BDR Thermea Collectivité européenne d’Alsace
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
BDR Thermea 57 Rue de la Gare, 67580 Mertzwiller, France Mertzwiller 67580 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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