Mai à vélo 2026, bernin, Bernin
Mai à vélo 2026, bernin, Bernin lundi 4 mai 2026.
Mai à vélo 2026 4 – 29 mai bernin Isère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-04T08:00:00+02:00 – 2026-05-04T08:30:00+02:00
Fin : 2026-05-29T12:00:00+02:00 – 2026-05-29T14:00:00+02:00
bernin bernin Bernin 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Nombreux évènements mettant le vélo à l’honneur par et pour les salariés de SOITEC
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