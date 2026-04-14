Mai à vélo 2026, bernin, Bernin

Mai à vélo 2026 4 – 29 mai bernin Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-04T08:00:00+02:00 – 2026-05-04T08:30:00+02:00

Fin : 2026-05-29T12:00:00+02:00 – 2026-05-29T14:00:00+02:00

bernin bernin Bernin 38190 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Nombreux évènements mettant le vélo à l’honneur par et pour les salariés de SOITEC