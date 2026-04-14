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Mai à Vélo 2026, CA Cur d’Essonne Agglomération, Saint-Germain-lès-Arpajon

Mai à Vélo 2026, CA Cur d’Essonne Agglomération, Saint-Germain-lès-Arpajon

Mai à Vélo 2026, CA Cur d’Essonne Agglomération, Saint-Germain-lès-Arpajon vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CA Cur d'Essonne Agglomération

Adresse : Chemin des Petites Fontaines, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon, France

Ville : 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon

Département : Essonne

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CA Cur d’Essonne Agglomération Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CA Cur d’Essonne Agglomération Chemin des Petites Fontaines, 91180 Saint-Germain-lès-Arpajon, France Saint-Germain-lès-Arpajon 91180 Chanteloup Essonne Ile-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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