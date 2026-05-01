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Mai à Vélo 2026, CC Rives de Saône, Pagny-le-Château

Mai à Vélo 2026, CC Rives de Saône, Pagny-le-Château

Mai à Vélo 2026, CC Rives de Saône, Pagny-le-Château vendredi 1 mai 2026.

Lieu : CC Rives de Saône

Adresse : [5.220386, 47.063253]

Ville : 21250 Pagny-le-Château

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai CC Rives de Saône Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

CC Rives de Saône [5.220386, 47.063253] Pagny-le-Château 21250 Côte-d’Or Bourgogne – Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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