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Mai à Vélo 2026, Cyclistes à Loos, Loos

Mai à Vélo 2026, Cyclistes à Loos, Loos

Mai à Vélo 2026, Cyclistes à Loos, Loos vendredi 1 mai 2026.

Lieu : Cyclistes à Loos

Adresse : Loos, 59120 France

Ville : 59120 Loos

Département : Nord

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Cyclistes à Loos Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Cyclistes à Loos Loos, 59120 France Loos 59120 Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/groups/2047086919015942 [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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