Mai à Vélo 2026, Hauts-de-France, Sailly-au-Bois

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Hauts-de-France Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00

Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

Hauts-de-France Chemin Vert, 62111 Sailly-au-Bois, France Sailly-au-Bois 62111 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]

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