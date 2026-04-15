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Mai à Vélo 2026, HM CLAUSE LBH, Loire-Authion

Mai à Vélo 2026, HM CLAUSE LBH, Loire-Authion

Mai à Vélo 2026, HM CLAUSE LBH, Loire-Authion vendredi 1 mai 2026.

Lieu : HM CLAUSE LBH

Adresse : Chemin des Ronzières, 49800 Loire-Authion, France

Ville : 49800 Loire-Authion

Département : Maine-et-Loire

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai HM CLAUSE LBH Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

HM CLAUSE LBH Chemin des Ronzières, 49800 Loire-Authion, France Loire-Authion 49800 La Bohalle Maine-et-Loire Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
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