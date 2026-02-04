Sortie réveil de la nature dès 6 ans avec Loire Odyssée à ST Remy la Varenne Loire-Authion
Sortie réveil de la nature dès 6 ans avec Loire Odyssée à ST Remy la Varenne
20 Levée du Roi René Loire-Authion Maine-et-Loire
Début : 2026-04-22 10:00:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
Entre Angers et Saumur, avec un animateur de Loire Odyssée, partez à la découverte de la faune et la flore locale. .
20 Levée du Roi René Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr
