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Mai à Vélo 2026 – Les Cyclos de Saint Georges sur Eure, Maison des Associations, Saint-Georges-sur-Eure

Mai à Vélo 2026 – Les Cyclos de Saint Georges sur Eure, Maison des Associations, Saint-Georges-sur-Eure samedi 30 mai 2026.

Lieu : Maison des Associations

Adresse : Saint georges sur Eure

Ville : 28190 Saint-Georges-sur-Eure

Département : Eure-et-Loir

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Mai à Vélo 2026 – Les Cyclos de Saint Georges sur Eure Samedi 30 mai, 14h30 Maison des Associations Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Maison des Associations Saint georges sur Eure Saint-Georges-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Balade à vélo

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