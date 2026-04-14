Mai à Vélo 2026 – Les Cyclos de Saint Georges sur Eure, Maison des Associations, Saint-Georges-sur-Eure

Mai à Vélo 2026 – Les Cyclos de Saint Georges sur Eure Samedi 30 mai, 14h30 Maison des Associations Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Maison des Associations Saint georges sur Eure Saint-Georges-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Balade à vélo