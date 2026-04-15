Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo 2026 – Les Cyclos de Saint Georges sur Eure, MAISON DES ASSOCIATIONS, SAINT-GEORGES-SUR-EURE

Randonnée cyclotouriste : Mai à Vélo 2026 – Les Cyclos de Saint Georges sur Eure Samedi 30 mai, 14h30 MAISON DES ASSOCIATIONS Eure-et-Loir

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-30T14:30:00+02:00 – 2026-05-30T17:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127683

MAISON DES ASSOCIATIONS 2 RUE DU GENERAL DE GAULLE SAINT-GEORGES-SUR-EURE 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « lescyclosdesaintgeorges@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cyclosstgeorgessureure-ffct.fr »}] [{« link »: « https://veloenfrance.fr/randonnee/127683 »}]

Organisation : LES CYCLOS DE ST GEORGES Mai à vélo