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Mai à Vélo 2026, RGD Savoie-Mont-Blanc, Annecy

Mai à Vélo 2026, RGD Savoie-Mont-Blanc, Annecy

Mai à Vélo 2026, RGD Savoie-Mont-Blanc, Annecy vendredi 1 mai 2026.

Lieu : RGD Savoie-Mont-Blanc

Adresse : 9Q Avenue d'Albigny, 74000 Annecy, France

Ville : 74000 Annecy

Département : Upper Savoy

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai RGD Savoie-Mont-Blanc Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

RGD Savoie-Mont-Blanc 9Q Avenue d’Albigny, 74000 Annecy, France Annecy 74000 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes https://www.rgd.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=210599

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