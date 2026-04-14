Mai à vélo 2026 – Rives de l’Ain Pays du Cerdon, Jujurieux, Jujurieux

Mai à vélo 2026 – Rives de l’Ain Pays du Cerdon Samedi 23 mai, 12h00 Jujurieux Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Mai à vélo – Balade & découverte des producteurs locaux

Dans le cadre de l’événement national Mai à vélo, la Communauté de communes Rives de l’Ain – Pays du Cerdon vous invite à une après-midi conviviale mêlant mobilité douce et découverte du terroir local

Lieu : Parc du château de Jujurieux

Date : Samedi 23 mai – à partir de 12h

‍♂️ Une balade accessible à tous

Partez à la découverte des paysages entre Jujurieux, Saint-Jean-le-Vieux et Hauterive à travers une balade à vélo d’environ 10 km (100 m de dénivelé positif).

Départs libres entre 14h et 15h

Parcours balisé et conseils sécurité assurés par le club vélo local

Balade en autonomie (chacun est responsable de sa sécurité)

Participation gratuite sur inscription (en ligne ou sur place, dans la limite des places disponibles) : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaYgLLjQYvCyBN13-jjhUSzlQ9355KaffUNoOEm_jVESPbQA/viewform?usp=header

Un après-midi festif au parc

Le cœur de l’événement se déroule au parc avec de nombreuses animations pour petits et grands :

Marché de producteurs locaux (vente et dégustation)

Check-up vélo et conseils entretien ASSO MOBILITE DOUCE AMBERIEU

Démonstration de vélo cargo

Parcours vélo en bois avec ANIMA BIKE

Roue de la mobilité avec l’ALEC 01

Buvette et stands gourmands

Venez dès 12h pour profiter des stands et vous restaurer !

Un événement engagé

Cette journée s’inscrit dans une démarche de territoire visant à :

Encourager la pratique du vélo et les mobilités actives

Valoriser les circuits courts et les producteurs locaux

Sensibiliser à une alimentation durable

Faire découvrir les actions du territoire (PAT, mobilités…)

⚠️ Informations pratiques pour la balade

Casque obligatoire pour les moins de 12 ans, recommandé pour tous

Vélo en bon état requis

Passage à l’accueil obligatoire avant le départ

Événement tout public – familles bienvenues

Inscription obligatoire pour la balade du 15 avril au jour J (formulaire en ligne ou sur place).

Jujurieux Parc du château de Valence, Jujurieux Jujurieux 01640 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ain-cerdon.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaYgLLjQYvCyBN13-jjhUSzlQ9355KaffUNoOEm_jVESPbQA/viewform?usp=header »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Bienvenue sur le formulaire du2019inscription pour la balade u201cMai u00e0 vu00e9lou201d organisu00e9e par la Communautu00e9 de communes Rives de lu2019Ain u2013 Pays du Cerdon. Le du00e9part de la balade aura lieu le samedi 23 mai entre 14 et 15 heures au parc du chu00e2teau de Valence u00e0 Jujurieux. Pensez u00e0 ru00e9cupu00e9rer votre gilet jaune offert par la Communautu00e9 de communes au stand d’inscription le jour J ! N’hu00e9sitez pas u00e0 venir u00e0 partir de 12h pour vous ravitailler avant la balade ! Plusieurs producteurs seront pru00e9sents avec de bons produits u00e0 du00e9guster ainsi qu’une buvette. Votre vu00e9lo est du00e9gonflu00e9 ou les freins sont desserru00e9s ? Venez pour 13h, l’association Mobilitu00e9 Douce Ambu00e9rieu fera un check up rapide de votre bicyclette ! Cette balade est proposu00e9e en autonomie, le parcours est balisu00e9 par le Club vu00e9lo de Saint-Jean-le-Vieux. Lu2019u00e9vu00e9nement inclut u00e9galement un marchu00e9 de producteurs locaux, plusieurs animations en lien avec le vu00e9lo (parcours vu00e9lo, pru00e9sence de l’Alec, exposition de vu00e9lo cargo, etc.) et une buvette. Important : – La participation u00e0 la balade se fait en autonomie et sous la responsabilitu00e9 de chaque participant. – Les participants doivent u00eatre u00e9quipu00e9s du2019un vu00e9lo en bon u00e9tat. Le casque est obligatoire pour les moins de 12 ans et fortement recommandu00e9 pour les autres ! Chacun doit respecter le code de la route. Les ru00e8gles de su00e9curitu00e9 seront u00e9noncu00e9es u00e0 14 h avant le du00e9part. – Le parcours se du00e9roule entre Jujurieux, Saint-Jean, Hauterive et Varey. Il est accessible u00e0 tous et majoritairement plat mais comprend des traversu00e9es de routes du00e9partementales, des pistes ainsi qu’une montu00e9e et une descente en fin de parcours. Il fait environ 10 km et 100 mu00e8tres de du00e9nivelu00e9. Retrouvez la carte du parcours sur le site de la Communautu00e9 de communes. RGPD : Les informations recueillies dans ce formulaire servent exclusivement u00e0 lu2019organisation et au suivi de la balade u00abu202fMai u00e0 vu00e9lou202fu00bb, dans le cadre de la du00e9lu00e9gation de compu00e9tence mobilitu00e9 (du00e9libu00e9ration du 10 du00e9cembre 2020 et convention signu00e9e avec la Ru00e9gion en novembre 2023 sur les mobilitu00e9s actives). Les donnu00e9es sont enregistru00e9es dans un fichier informatisu00e9 par Lili Favre-Sourzac, responsable de traitement, et seront conservu00e9es jusquu2019u00e0 la fin de la manifestation. Conformu00e9ment au RGPD, vous pouvez accu00e9der aux donnu00e9es vous concernant, les rectifier ou demander leur effacement avant la fin de la pu00e9riode mentionnu00e9e ci-dessus. Pour toute question concernant le traitement de vos donnu00e9es, vous pouvez contacter la du00e9lu00e9guu00e9e u00e0 la protection des donnu00e9es de la Communautu00e9 de Communes Rives de lu2019Ain u2013 Pays du Cerdon, Mireille BOUVIER, au 06 49 82 28 80 ou par email u00e0 dpo@ain-cerdon.fr. », « type »: « rich », « title »: « Inscription Balade en autonomie Mai u00e0 vu00e9lo – Samedi 23 mai – 14h », « thumbnail_url »: « https://lh6.googleusercontent.com/JjGoElIkuDRZrQ5BalNvGlhl6sFyk8rv1YsRrLTe6pLnwcg2jt15HeJZ5Kb-ysXtj8lv9H56uPMikvs=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaYgLLjQYvCyBN13-jjhUSzlQ9355KaffUNoOEm_jVESPbQA/viewform?usp=header&embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 1930}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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