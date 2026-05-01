Mai à Vélo 2026, SMR Inicea Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux
Mai à Vélo 2026, SMR Inicea Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai SMR Inicea Nouvelle-Aquitaine Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
SMR Inicea Nouvelle-Aquitaine Clinique de SMR Les Grands Chênes, 40-52 Rue Stéhélin 33200 Bordeaux, France Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! challenge-id=211113
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Les orchidées de la Réserve Ecologique des Barails, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 5 mai 2026
- Fête cuivrée 2026 : Concert #3 Quatuor Trombones Jazz, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 5 mai 2026
- ALAN STIVELL THEATRE FEMINA Bordeaux 6 mai 2026
- Souffler, c’est jouer ! Concert et examens, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 6 mai 2026
- Souffler, c’est jouer ! Concert et examens, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 6 mai 2026