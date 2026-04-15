Mai à Vélo 2026 – Terres des confluences, Saint-Nicolas-de-la-Grave, Saint-Nicolas-de-la-Grave

Mai à Vélo 2026 – Terres des confluences Samedi 2 mai, 10h00 Saint-Nicolas-de-la-Grave Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T16:00:00+02:00

Mai à Vélo 2026 : une journée festive autour du vélo à Saint-Nicolas-de-la-Grave – Samedi 2 mai – de 10h à 16h.

Dans le cadre de l’opération nationale Mai à Vélo, la Communauté de Communes Terres des Confluences et ses partenaires organisent une journée dédiée au vélo le samedi 2 mai de 10h à 16h à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Cet événement s’inscrit dans la dynamique nationale visant à promouvoir la pratique du vélo et les mobilités douces, tout en mettant en valeur les initiatives et les atouts du territoire.

Tout au long de la journée, habitants, familles et cyclistes amateurs sont invités à venir célébrer le vélo dans une ambiance conviviale et accessible à tous. Animations, ateliers, balade à vélo et village dédié permettront de découvrir les nombreuses facettes de la pratique cyclable.

Cette journée sera également l’occasion d’inaugurer le totem d’information touristique, nouvel outil destiné à valoriser le territoire et ses itinéraires.

Un événement ancré dans la dynamique nationale Mai à Vélo

Organisée dans toute la France, l’opération Mai à Vélo encourage les citoyens à (re)découvrir le vélo sous toutes ses formes : loisir, mobilité quotidienne ou activité sportive. L’événement de Saint-Nicolas-de-la-Grave s’inscrit pleinement dans cette démarche en mettant en avant les initiatives locales et les acteurs engagés dans la promotion du vélo.

Un rendez-vous ouvert à tous

Habitants du territoire, familles, associations sportives, acteurs touristiques, commerçants et élus sont invités à participer à cette journée placée sous le signe de la convivialité et du partage.

« En mai, tous à vélo : pédalez, respirez, profitez ! »

Informations pratiques

Lieu : Saint-Nicolas-de-la-Grave

Date : Samedi 2 mai

Horaires : de 10h à 16h

Plus d’informations sur les sites internet et les réseaux sociaux de la Communauté de Communes Terres des Confluences et de l’Office de Tourisme.

> Pour plus de renseignements :

Thomas LORICOURT – Chargé de mission Mobilité

t.loricourt@terresdesconfluences.

Saint-Nicolas-de-la-Grave All. Joseph Lasserre, 82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/x2BZDRDJrYxuB4KQ6 »}]

Mai à Vélo – 2 mai 2026 (10h-16h) : ateliers, animations, stands, balades à vélo et pique-nique à Saint-Nicolas-de-la-Grave. Une journée conviviale, ludique et ouverte à tous autour du vélo.