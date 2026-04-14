Voyage nocturne à travers le temps et le patrimoine, Musée Lamotne Cadillac, Saint-Nicolas-de-la-Grave

Voyage nocturne à travers le temps et le patrimoine Samedi 23 mai, 18h00, 20h00 Musée Lamotne Cadillac Tarn-et-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Venez assister à la nuit européenne des musées qui aura lieu au musée Lamothe Cadillac à St Nicolas de la Grave…

Notre guide vous accompagnera tout au long de la visite et vous fera vivre un voyage nocturne au cœur de l’histoire de Lamothe-Cadillac.

Musée Lamotne Cadillac 7 rue Gambetta 82210 Saint Nicolas de la Grave Saint-Nicolas-de-la-Grave 82210 Tarn-et-Garonne Occitanie

Venez assister à la nuit européenne des musées qui aura lieu au musée Lamothe Cadillac à St Nicolas de la Grave…

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