Mai à Vélo 2026, THERMODYN, Le Creusot
Mai à Vélo 2026, THERMODYN, Le Creusot vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai THERMODYN Saône-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
THERMODYN 480 Allée Gustave Eiffel, 71200 Le Creusot, France Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201444
À voir aussi à Le Creusot (Saône-et-Loire)
- Les Racontines Médiathèque Christian bobin Le Creusot 24 avril 2026
- Sensible L’arc scène nationale Le Creusot Le Creusot 25 avril 2026
- Journée Nationale des Véhicules d’Époque au Creusot Le Creusot 26 avril 2026
- Wakan Un Souffle L’arc scène nationale Le Creusot Le Creusot 29 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, Alstom, Le Creusot 1 mai 2026