Mai à Vélo 2026, Vilogia, Villeneuve-d’Ascq
Mai à Vélo 2026, Vilogia, Villeneuve-d’Ascq vendredi 1 mai 2026.
Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai Vilogia Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00
Vilogia 271 Boulevard de Tournai, 59491 Villeneuve-d’Ascq, France Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201751
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