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Mai à Vélo 2026, VNF – Voies navigables de France, Béthune

Mai à Vélo 2026, VNF – Voies navigables de France, Béthune

Mai à Vélo 2026, VNF – Voies navigables de France, Béthune vendredi 1 mai 2026.

Lieu : VNF - Voies navigables de France

Adresse : 175 rue Ludovic Boutleux - CS30820 - 62400 BETHUNE

Ville : 62400 Béthune

Département : Pas-de-Calais

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Mai à Vélo 2026 1 – 31 mai VNF – Voies navigables de France Pas-de-Calais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-01T00:00:00+02:00 – 2026-05-01T01:59:59+02:00
Fin : 2026-05-31T02:00:00+02:00 – 2026-05-31T23:59:59+02:00

VNF – Voies navigables de France 175 rue Ludovic Boutleux – CS30820 – 62400 BETHUNE Béthune 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France https://www.vnf.fr/vnf/ [{« type »: « link », « value »: « https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ »}]
Faites parcourir à votre communauté le plus de kilomètres au mois de mai ! Retrouvez tous les classements sur https://challenge-maiavelo.geovelo.fr/ challenge-id=201630

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