Mai à vélo 30/05/2026, mairie de Taintrux, Taintrux

Mai à vélo 30/05/2026 Samedi 30 mai, 14h00, 16h00 mairie de Taintrux Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T14:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00

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2 parcours 10 km et 12 km pour tous