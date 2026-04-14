Mai à vélo 30/05/2026, mairie de Taintrux, Taintrux
Mai à vélo 30/05/2026, mairie de Taintrux, Taintrux samedi 30 mai 2026.
Mai à vélo 30/05/2026 Samedi 30 mai, 14h00, 16h00 mairie de Taintrux Vosges
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T14:00:00+02:00 – 2026-05-30T14:30:00+02:00
Fin : 2026-05-30T16:00:00+02:00 – 2026-05-30T16:30:00+02:00
mairie de Taintrux 5 chemin de la mairie Taintrux 88100 Vosges Grand Est [{« type »: « email », « value »: « communedetaintrux@wanadoo.fr »}]
2 parcours 10 km et 12 km pour tous
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