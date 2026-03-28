Mai à vélo atelier créatif

Bibliothèque Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Dans le cadre de Mai à Vélo, le Service Economique et Touristique de la ville organise un atelier créatif personnalisation de sonnettes à vélo.

Pour enfants et adultes.

Inscription conseillée au 02 48 81 50 06 .

Bibliothèque Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 81 50 06

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English :

As part of Mai à Vélo, the town’s Economic and Tourism Department is organizing a creative workshop to personalize bicycle bells.

L’événement Mai à vélo atelier créatif Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE