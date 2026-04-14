Mai à Vélo Atelier réparation Recyclerie O’Drigail Azay-le-Brûlé
Mai à Vélo Atelier réparation Recyclerie O’Drigail Azay-le-Brûlé samedi 2 mai 2026.
Azay-le-Brûlé
Mai à Vélo Atelier réparation
Recyclerie O’Drigail 72 La Pièce du Chêne Azay-le-Brûlé Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-20
Un atelier pour apprendre à réparer, régler et entretenir son vélo.
Avec Théo Vélo .
Recyclerie O’Drigail 72 La Pièce du Chêne Azay-le-Brûlé 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 05 37 10
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English : Mai à Vélo Atelier réparation
L’événement Mai à Vélo Atelier réparation Azay-le-Brûlé a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre
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