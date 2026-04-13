Mai à Vélo au marché de Nieul-sur-Mer, Marché de Nieul-sur-Mer, Nieul-sur-Mer

Mai à Vélo au marché de Nieul-sur-Mer Dimanche 10 mai, 10h00 Marché de Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Pour Mai à Vélo, venez profiter d’ateliers vélo pendant votre marché du dimanche !

Au programme: un atelier de réparation avec Tak à Vélo, et des animations pédagogiques autour du vélo avec A Vélo Sophie.

Date: Dimanche 10 mai de 10h à 15h

Lieu: Marché de Nieul-sur-Mer

Marché de Nieul-sur-Mer Place de la liberté Nieul-sur-Mer Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Au marché de Nieul-sur-Mer, des animations vélo seront proposées le dimanche 10 mai !