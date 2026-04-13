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Mai à Vélo au marché de Nieul-sur-Mer, Marché de Nieul-sur-Mer, Nieul-sur-Mer

Mai à Vélo au marché de Nieul-sur-Mer, Marché de Nieul-sur-Mer, Nieul-sur-Mer dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Marché de Nieul-sur-Mer

Adresse : Place de la liberté Nieul-sur-Mer

Ville : 17137 Nieul-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Mai à Vélo au marché de Nieul-sur-Mer Dimanche 10 mai, 10h00 Marché de Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00
Fin : 2026-05-10T10:00:00+02:00 – 2026-05-10T15:00:00+02:00

Pour Mai à Vélo, venez profiter d’ateliers vélo pendant votre marché du dimanche !
Au programme: un atelier de réparation avec Tak à Vélo, et des animations pédagogiques autour du vélo avec A Vélo Sophie.

  • Date: Dimanche 10 mai de 10h à 15h
  • Lieu: Marché de Nieul-sur-Mer

Marché de Nieul-sur-Mer Place de la liberté Nieul-sur-Mer Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
Au marché de Nieul-sur-Mer, des animations vélo seront proposées le dimanche 10 mai !

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