Mai à vélo Marché paysan Nieul-sur-Mer
Mai à vélo Marché paysan Nieul-sur-Mer dimanche 10 mai 2026.
Nieul-sur-Mer
Mai à vélo Marché paysan
place de la Liberté F. Mitterrand Nieul-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 08:00:00
fin : 2026-05-10 16:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Journée festive mêlant marché paysan et Mai à vélo
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place de la Liberté F. Mitterrand Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10 mairie@nieul-sur-mer.fr
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English :
A festive day combining a farmers’ market and Mai à vélo
L’événement Mai à vélo Marché paysan Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle