Nieul-sur-Mer

Mai à vélo Marché paysan

place de la Liberté F. Mitterrand Nieul-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10 16:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Journée festive mêlant marché paysan et Mai à vélo

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place de la Liberté F. Mitterrand Nieul-sur-Mer 17137 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 37 40 10 mairie@nieul-sur-mer.fr

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English :

A festive day combining a farmers’ market and Mai à vélo

L’événement Mai à vélo Marché paysan Nieul-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-29 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle