MAI À VÉLO AUTOUR DE MONTPELLIER Lavérune

Lavérune

MAI À VÉLO AUTOUR DE MONTPELLIER

M5 Lavérune Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-01

Durant tout le mois de mai, joignez l’utile à l’agréable en combinant balade au grand air et découverte du patrimoine. L’idée est toute simple en pédalant jusqu’aux Sites d’exception en Languedoc situés dans l’Hérault, vous bénéficiez d’une réduction immédiate sur votre billet d’entrée.

Durant tout le mois de mai, joignez l’utile à l’agréable en combinant balade au grand air et découverte du patrimoine. L’idée est toute simple en pédalant jusqu’aux Sites d’exception en Languedoc situés dans l’Hérault, vous bénéficiez d’une réduction immédiate sur votre billet d’entrée.

Autour de Montpellier notamment

►Château de l’Engarran

Avantage Escapade en Vélo réduction de 2€ sur la visite guidée

►Presqu’ile de Maguelone

Avantage Escapade en Vélo Audio-guide offert

Mais aussi:

►Espace Georges Brassens (Sète)

Avantage Escapade en Vélo Réduction de 2€ sur le billet d’entrée

►Maison Noilly Prat (Marseillan)

Avantage Escapade en Vélo Réduction de 2€ sur le billet d’entrée

►Étoile de Thau IV (Marseillan)

Avantage Escapade en Vélo Réduction de 3€ sur le billet

Et bien d’autres !

Pour vous garantir une visite en toute sérénité, et un accueil optimal pour les visiteurs à vélo, plusieurs de nos sites et hébergements partenaires bénéficient de la marque nationale Accueil Vélo. Concrètement, pour un site touristique, ce label vous assure de trouver à minima les équipements suivants

Un stationnement vélo sécurisé (arceaux) situé à proximité immédiate de l’entrée.

Un point d’eau potable et des sanitaires pour vous rafraîchir.

Un kit de réparation de base mis à disposition pour les petites avaries (crevaisons, resserrage).

Des informations pratiques et des conseils sur les itinéraires cyclables environnants.

C’est l’assurance d’une logistique simplifiée pour profiter pleinement de votre découverte du patrimoine régional. .

M5 Lavérune 34880 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the whole month of May, combine outdoor activities with heritage discovery. The idea is simple: pedal your way to the Sites d?exception en Languedoc in the Hérault region, and get an immediate discount on your entrance ticket.

L’événement MAI À VÉLO AUTOUR DE MONTPELLIER Lavérune a été mis à jour le 2026-04-20 par 34 OT MONTPELLIER