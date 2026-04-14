Visitte : Midi au Château de l’Engarran, Château de l’Engarran et son parc, Lavérune

Visitte : Midi au Château de l’Engarran Samedi 6 juin, 11h00 Château de l’Engarran et son parc Hérault

Sur réservation. 18€ par personne pour la visite et dégustation, supplément de 35€ pour la planche repas par personne. Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T14:00:00+02:00

Aux portes de Montpellier, le château de l’Engarran, fondé en 1632 par Henri d’Engarran, est classé Monument historique depuis 1926. Vignoble familial porté par des femmes depuis trois générations, il est l’une des rares folies de la région à avoir conservé son activité viticole. Apprécié pour son authenticité, le château a notamment accueilli le tournage du film Le Comte de Monte-Cristo.

Offrez-vous une parenthèse gourmande au cœur de cette folie du XVIIIᵉ siècle.

Commencez par une visite guidée pour découvrir l’histoire du lieu, son architecture remarquable et la beauté de ses jardins à la française, puis initiez-vous à l’art de la dégustation en savourant les cuvées emblématiques du domaine.

Pour prolonger l’expérience, optez pour l’option planches déjeunatoires, élaborées en accord avec les vins, à déguster dans le jardin ou dans les caves voûtées.

Tarifs :

18 € par personne pour la visite et la dégustation

supplément de 35 € par personne pour la planche repas

Château de l’Engarran et son parc Route de Lavérune, 34880 Lavérune, France Lavérune 34880 Hérault Occitanie 0467470002 https://chateau-engarran.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.wineactivities.net/api/1765881882107_oa7a18nui/?ppt=1768304363936_b92hcqhvz »}] « Folie » du XVIIIe siècle entourée de son parc à la française décoré de bassins et de statues symbolisant les 3 âges de la vie et la vocation viticole du domaine. Ce havre de paix romantique abrite aussi un buffet d’eau, des vases de pierre et un bestiaire fantastique ; tout y invite à la promenade ! La visite guidée de statues en bassins permet de découvrir l’art des jardins au XVIIIe en alliant poésie et philosophie.

Aux portes de Montpellier, le château de l’Engarran, fondé en 1632 par Henri d’Engarran, est classé Monument historique depuis 1926. Vignoble familial porté par des femmes depuis trois générations, à…

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