MIDI AU CHÂTEAU Lavérune

MIDI AU CHÂTEAU

Route de Juvignac Lavérune Hérault

Le temps d’un midi, embarquez pour une parenthèse hors du commun au Château de l’Engarran.

À travers un parcours guidé au cœur du domaine, plongez dans les grandes étapes de son histoire et découvrez l’âme du château révélée par une dégustation verticale de vieux millésimes.

Aux portes de Montpellier, le château de l’Engarran a été fondé en 1632 par Henri d’Engarran et est classé Monument Historique depuis 1926. Vignoble familial et au féminin pluriel depuis trois générations, c’est l’un des rares domaines de la région à avoir conservé son activité viticole.

Offrez-vous une parenthèse gourmande au cœur de cette folie du XVIIIᵉ siècle. Commencez par une visite guidée pour découvrir l’histoire du lieu, son architecture remarquable et la beauté de ses jardins à la française, puis initiez-vous à l’art de la dégustation en savourant nos cuvées emblématiques.

Pour prolonger l’expérience, optez pour une planche déjeunatoire pour deux, élaborée en accord avec nos vins, à déguster dans le jardin ou dans nos caves voûtées. Apprécié pour son authenticité, le château a même accueilli le tournage du film Le Comte de Monte Cristo.

English :

Join us for an extraordinary lunchtime experience at Château de l?Engarran.

Take a guided tour through the heart of the estate, plunging into the milestones of its history and discovering the soul of the château through a vertical tasting of old vintages.

