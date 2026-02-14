Lavérune

LA FOLIE DE L’ENGARRAN

Route de Juvignac Lavérune Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Vivez une soirée festive au cœur du Château de l’Engarran !

Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse, savourez de délicieux tapas et découvrez les vins du domaine, le temps d’une parenthèse inspirée des Folies du XVIIIᵉ siècle.

Un moment convivial, gourmand, à partager entre amis, collègues ou en famille.

Vivez une soirée festive au cœur du Château de l’Engarran !

Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse, savourez de délicieux tapas et découvrez les vins du domaine, le temps d’une parenthèse inspirée des Folies du XVIIIᵉ siècle.

Un moment convivial, gourmand, à partager entre amis, collègues ou en famille.

Infos pratiques

20€ l’entrée comprenant

Accès à la soirée 19h 23h Verre de bienvenue

Concert live devant le Château

En supplément sur place

Tout fonctionne par jetons (par tranche de 5€) disponibles à l’entrée Bar vigneron vins du domaine et softs

Restauration par Cabiron Traiteur planches & tapas, sucré & salé

20€ par personne .

Route de Juvignac Lavérune 34880 Hérault Occitanie +33 4 67 47 00 02 caveau.lengarran@orange.fr

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English : LA FOLIE DE L’ENGARRAN

Experience a festive evening at the heart of Château de l?Engarran!

Immerse yourself in a warm musical ambience, savor delicious tapas and discover the estate?s wines, during an interlude inspired by the Folies of the 18th century.

A convivial, gourmet moment to share with friends, colleagues or family.

L’événement LA FOLIE DE L’ENGARRAN Lavérune a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER