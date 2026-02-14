LA FOLIE DE L’ENGARRAN Lavérune
LA FOLIE DE L’ENGARRAN Lavérune jeudi 27 août 2026.
Lavérune
LA FOLIE DE L’ENGARRAN
Route de Juvignac Lavérune Hérault
Tarif : 20 – 20 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Vivez une soirée festive au cœur du Château de l’Engarran !
Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse, savourez de délicieux tapas et découvrez les vins du domaine, le temps d’une parenthèse inspirée des Folies du XVIIIᵉ siècle.
Un moment convivial, gourmand, à partager entre amis, collègues ou en famille.
Vivez une soirée festive au cœur du Château de l’Engarran !
Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse, savourez de délicieux tapas et découvrez les vins du domaine, le temps d’une parenthèse inspirée des Folies du XVIIIᵉ siècle.
Un moment convivial, gourmand, à partager entre amis, collègues ou en famille.
Infos pratiques
20€ l’entrée comprenant
Accès à la soirée 19h 23h Verre de bienvenue
Concert live devant le Château
En supplément sur place
Tout fonctionne par jetons (par tranche de 5€) disponibles à l’entrée Bar vigneron vins du domaine et softs
Restauration par Cabiron Traiteur planches & tapas, sucré & salé
20€ par personne .
Route de Juvignac Lavérune 34880 Hérault Occitanie +33 4 67 47 00 02 caveau.lengarran@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : LA FOLIE DE L’ENGARRAN
Experience a festive evening at the heart of Château de l?Engarran!
Immerse yourself in a warm musical ambience, savor delicious tapas and discover the estate?s wines, during an interlude inspired by the Folies of the 18th century.
A convivial, gourmet moment to share with friends, colleagues or family.
L’événement LA FOLIE DE L’ENGARRAN Lavérune a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER