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LA FOLIE DE L’ENGARRAN Lavérune

LA FOLIE DE L’ENGARRAN Lavérune jeudi 27 août 2026.

Adresse : Route de Juvignac

Ville : 34880 Lavérune

Département : Hérault

Début : jeudi 27 août 2026

Fin : jeudi 27 août 2026

Tarif : 20 20

Lavérune

LA FOLIE DE L’ENGARRAN

Route de Juvignac Lavérune Hérault

Tarif : 20 – 20 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Vivez une soirée festive au cœur du Château de l’Engarran !
Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse, savourez de délicieux tapas et découvrez les vins du domaine, le temps d’une parenthèse inspirée des Folies du XVIIIᵉ siècle.
Un moment convivial, gourmand, à partager entre amis, collègues ou en famille.
Vivez une soirée festive au cœur du Château de l’Engarran !
Plongez dans une ambiance musicale chaleureuse, savourez de délicieux tapas et découvrez les vins du domaine, le temps d’une parenthèse inspirée des Folies du XVIIIᵉ siècle.
Un moment convivial, gourmand, à partager entre amis, collègues ou en famille.

Infos pratiques

20€ l’entrée comprenant

Accès à la soirée 19h 23h Verre de bienvenue
Concert live devant le Château

En supplément sur place

Tout fonctionne par jetons (par tranche de 5€) disponibles à l’entrée Bar vigneron vins du domaine et softs
Restauration par Cabiron Traiteur planches & tapas, sucré & salé
20€ par personne   .

Route de Juvignac Lavérune 34880 Hérault Occitanie +33 4 67 47 00 02  caveau.lengarran@orange.fr

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English : LA FOLIE DE L’ENGARRAN

Experience a festive evening at the heart of Château de l?Engarran!
Immerse yourself in a warm musical ambience, savor delicious tapas and discover the estate?s wines, during an interlude inspired by the Folies of the 18th century.
A convivial, gourmet moment to share with friends, colleagues or family.

L’événement LA FOLIE DE L’ENGARRAN Lavérune a été mis à jour le 2026-05-01 par 34 OT MONTPELLIER

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