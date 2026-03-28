Mai à vélo balade familiale à vélo Aubigny-sur-Nère
Mai à vélo balade familiale à vélo Aubigny-sur-Nère dimanche 10 mai 2026.
Mai à vélo balade familiale à vélo
Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Dans le cadre de Mai à vélo, une balade familiale est organisée par l’association Aubigny Cyclo-Marche-VTT-Marche Nordique.
Toutes et tous à vélo !
Randonnée cycliste de 10km (environ 1h) accessible aux enfants pour découvrir les environs d’Aubigny-sur-Nère.
Renseignements au 06 07 77 62 95. .
Les Grands Jardins Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 6 07 77 62 95
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English :
The Aubigny Cyclo-Marche-VTT-Marche Nordique association is organizing a family outing as part of the Mai à vélo event.
L’événement Mai à vélo balade familiale à vélo Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2026-03-28 par OT SAULDRE ET SOLOGNE
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