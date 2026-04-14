Mai à Vélo Balades à vélo Cherveux
Mai à Vélo Balades à vélo Cherveux samedi 2 mai 2026.
Cherveux
Mai à Vélo Balades à vélo
Place de l’Ormeau Cherveux Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Balade familiale autour des nouveaux aménagements cyclables (10km). 2 parcours d’environ 10km et 17km.
Avec le Club VTT Bike Nature Cherveux .
Place de l’Ormeau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine adute01@yahoo.fr
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English : Mai à Vélo Balades à vélo
L’événement Mai à Vélo Balades à vélo Cherveux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre