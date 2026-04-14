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Mai à Vélo Balades à vélo Cherveux

Mai à Vélo Balades à vélo Cherveux

Mai à Vélo Balades à vélo Cherveux samedi 2 mai 2026.

Adresse : Place de l'Ormeau

Ville : 79410 Cherveux

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Cherveux

Mai à Vélo Balades à vélo

Place de l’Ormeau Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Balade familiale autour des nouveaux aménagements cyclables (10km). 2 parcours d’environ 10km et 17km.

Avec le Club VTT Bike Nature Cherveux   .

Place de l’Ormeau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine   adute01@yahoo.fr

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English : Mai à Vélo Balades à vélo

L’événement Mai à Vélo Balades à vélo Cherveux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre

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