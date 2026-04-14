Cherveux

Mai à Vélo Balades à vélo

Place de l’Ormeau Cherveux Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Balade familiale autour des nouveaux aménagements cyclables (10km). 2 parcours d’environ 10km et 17km.

Avec le Club VTT Bike Nature Cherveux .

Place de l’Ormeau Cherveux 79410 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine adute01@yahoo.fr

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English : Mai à Vélo Balades à vélo

L’événement Mai à Vélo Balades à vélo Cherveux a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Haut Val De Sèvre