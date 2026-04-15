Mai à Vélo – Caudry, Cour du centre social Marliot Maupassant – Association Avenir Jeunes, Caudry

Mai à Vélo – Caudry Samedi 23 mai, 09h30 Cour du centre social Marliot Maupassant – Association Avenir Jeunes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T09:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T09:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

SOLIMOB et le Repair Café s’associent et vous proposent une journée Spéciale Vélos !

Vous souhaitez réparer, contrôler votre vélo ou apprendre les bonnes pratiques à Vélo ?

Rejoignez-nous le samedi 23 mai dans la cour du centre social Marliot Maupassant

Les bénévoles du Repair Café accompagnés de Yann Jouniaux de SOLIMOB et de Gérald Lecoq vous accueillent dès 9h30.

D’ici là, continuons à pédaler ensemble pour que le vélo reste un moyen de transport source de plaisir.

Cour du centre social Marliot Maupassant – Association Avenir Jeunes 8 rue Marliot 59540 Caudry Caudry 59540 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 07 81 61 12 18 »}]

Vous souhaitez réparer ou contrôler votre vélo, rejoignez Yann de Solimob accompagné des bénévoles du Repair Café de Caudry le samedi 23 mai dans la cour du centre social Marliot Maupassant.

Repair Café de caudry