Robe d’oiseaux – GAIA, Musée de la dentelle et de la broderie de Caudry, Caudry

Robe d’oiseaux – GAIA Samedi 23 mai, 17h00 Musée de la dentelle et de la broderie de Caudry Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:59+02:00

Exposition dans le cadre du projet GAIA et de l’exposition Mariés 2.0 au musée de la dentelle et broderie de Caudry.

Réalisation de deux robes de mariées sur le thème des oiseaux: une chouette et un geai bleu.

Musée de la dentelle et de la broderie de Caudry CAUDRY Caudry 59540 Nord Hauts-de-France +33 (0)3 27 76 29 77 https://musee-dentelle.caudry.fr/ https://www.instagram.com/museedentellecaudry/?hl=fr La Ville de Caudry figure parmi les derniers plus grands pôles dentelliers français en activité. Labellisée Ville et Métiers d’Art, elle conjugue le charme d’une ville de haute technicité avec les richesses d’une cité d’histoire et de tradition. Car dans les fabriques caudrésiennes où se conjuguent modernité et savoir-faire ancestral, est façonné un véritable joyau d’art intemporel : la dentelle.

C’est cette richesse créative des entreprises caudrésiennes et ce savoir-faire unique, reconnus par les plus grands noms de la Haute Couture que le musée tend à mettre en valeur. Robes en dentelle et dentelle rebrodée – spécificité locale – y côtoient ainsi l’imposant métier Leavers du XIXe siècle en activité, témoin d’un patrimoine industriel bien vivace. Parkings, et accès PMR

La classe, l’œuvre !

Lucie Delaval