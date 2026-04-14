Mai à Vélo chez Alpha Automobiles, Alpha Automobiles, Châteauneuf-en-Thymerais

Mai à Vélo chez Alpha Automobiles Samedi 16 mai, 09h00 Alpha Automobiles Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T09:00:00+02:00 – 2026-05-16T16:00:00+02:00

Alpha Automobiles vous invite à participer à sa Grande Balade à Vélo le samedi 16 Mai 2026!

À l’occasion de l’opération nationale Mai à Vélo, votre garage Alpha Automobiles ouvre ses portes aux habitants de Thimert-Gâtelles et des communes voisines.

Cette journée sera l’occasion de rencontrer l’équipe et de partager un moment convivial autour de la mobilité et du vélo.

Au programme:

– 9h: café d’accueil offert

– 9h30: briefing (consignes de sécurité, présentation des balades)

-10h: départ successif des balades

-12h30: retour des balades

-13h: Barbecue offert, échanges autour du vélo et de la mobilité locale, rencontre avec les habitants et les passionnés..

Alpha Automobiles 17 rue du Maréchal Leclerc 28170 Thimert-Gâtelles Châteauneuf-en-Thymerais 28170 Thimert Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Dans le cadre de Mai à Vélo, Alpha Automobiles organise une journée conviviale (et sportive) pour partager un moment festif avec les habitants du secteur.