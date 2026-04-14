Réunion-formation : adoptez un composteur !, Salle des fêtes, Châteauneuf-en-Thymerais

Réunion-formation : adoptez un composteur ! Jeudi 28 mai, 18h00 Salle des fêtes Eure-et-Loir

Entrée libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Fin : 2026-05-28T18:00:00+02:00 – 2026-05-28T19:00:00+02:00

Depuis 2024, des réunions-informations sont organisées dans les communes du territoire, permettant à de nombreux habitants d’adopter un composteur et donc de transformer leurs biodéchets en ressources pour la terre, à leur domicile. En 2026, l’Agglo poursuit son accompagnement.

Ces réunions-formations au compostage s’adressent à l’ensemble des habitants du territoire. Ainsi, vous pouvez assister à une réunion organisée dans une autre commune que la vôtre. Par exemple, un habitant de Luray ou de tout autre commune peut assister à la réunion organisée à Vert-en-Drouais, ou ailleurs, sans être habitant de cette commune.

À l’issue de la réunion, vous signez une convention et vous repartez avec votre composteur gratuitement. Il est à noter qu’aucune livraison à domicile n’est prévue, chacun doit donc prévoir un moyen de locomotion pour rapporter son composteur chez soi.

Pour assister à cette réunion, munissez-vous d’un justificatif de domicile de moins de trois mois et de votre carte d’identité.

Entrée libre.

Salle des fêtes Avenue de la République, Châteauneuf-en-Thymerais Châteauneuf-en-Thymerais 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

L’Agglo du Pays de Dreux vous équipe gratuitement de composteur lors de réunions organisées sur l’ensemble du territoire. compostage composteur

Agglo du Pays de Dreux – Photo : DR