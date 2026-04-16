Curçay-sur-Dive

Mai à vélo

Pont de la Reine Blanche Curçay-sur-Dive Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 12:00:00

fin : 2026-05-03 17:00:00

Date(s) :

2026-05-03

Prenez votre vélo et rejoignez-nous au Pont de la Reine Blanche à Curçay-sur-Dive pour Mai moi sur un vélo ! , organisé dans le cadre de l’événement national et en collaboration avec la Maison du Thouarsais.

Au programme une randonnée de 25 km à travers les paysages du Loudunais et du Thouarsais, ponctuée d’arrêts sur des sites emblématiques de nos territoires.

À partir de 12h et jusqu’à 17h, un village d’animations ouvert à tous prendra place au Pont de la Reine Blanche. Ateliers prévention et sensibilisation aux pratiques du vélo, jeux en bois, dégustation de vins du territoire, foodtrucks et ambiance musicale viendront rythmer l’après-midi.

Une journée placée sous le signe de la convivialité, à vivre en famille, entre amis ou entre passionnés de vélo.

Pour la sortie vélo de 25km Inscriptions obligatoires auprès de la Maison du Thouarsais au 05 49 66 17 65 avant jeudi 30 avril. .

Pont de la Reine Blanche Curçay-sur-Dive 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 17 65

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English : Mai à vélo

L’événement Mai à vélo Curçay-sur-Dive a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays Loudunais