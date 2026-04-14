Mai à Vélo des bleuets, Jaux, Jaux

Mai à Vélo des bleuets Samedi 23 mai, 13h45 Jaux Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T13:45:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T13:45:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Balade découverte,le plaisir de rouler sur les nouvelles pistes et voies cyclables du Compiègnois, ouvert à tous ,gratuit.

Petit parcours pour les enfants.Et Un parcours de 25kms pour les adultes.

Un goûté vous sera offert par le club cyclotourisme des Bleuets.

Port du casque obligatoire

Mineurs,accompagnement d’un adulte responsable.

Jaux Rue de la gare 60880 jaux Jaux 60880 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « cedricdolle08@gmail.com »}, {« type »: « email », « value »: « cycloclubdesbleuets@outlook.fr »}]

Balade découverte